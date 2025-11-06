Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025

Ярко-малиновая клумба, за которой не нужно ухаживать! Посадите осенью — пышный ковер из цветов будет радовать все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флокс метельчатый «рэд флэйм» — это настоящая звезда летнего сада, способная затмить своим ярким нарядом многих соседей по цветнику. Его главная гордость — крупные, пышные соцветия, собранные из множества отдельных цветков насыщенного малиново-красного цвета с небольшим темно-малиновым глазком в центре. Куст получается крепким, стройным и довольно высоким, до 70–80 сантиметров, что позволяет ему уверенно держать форму и не разваливаться от дождя и ветра. Аромат у этого сорта классический, тот самый сладковатый и летний, который привлекает в сад бабочек и пчел. А еще он прекрасно стоит в срезке, даря кусочек лета в букете.

Если вы хотите вырастить этот великолепный многолетник из семян, то посев под зиму — самый естественный и эффективный для него способ. Семенам флокса необходима естественная стратификация, то есть продолжительное воздействие холодом, чтобы весной дружно тронуться в рост. Дождитесь, когда установится стабильно холодная погода и земля немного подмерзнет, обычно это конец октября или ноябрь. Семена не нужно замачивать или как-то обрабатывать. Подготовьте небольшую грядку с рыхлой землей, сделайте неглубокие бороздки примерно в 1-1,5 сантиметра глубиной. Посейте семена редко, слегка присыпьте землей и уплотните. Ничего поливать не нужно! Природа все сделает сама: снег укрывает, мороз закаляет, а весеннее солнце и талая вода пробудят их к жизни. Весной вы увидите дружные всходы, которые нужно будет аккуратно проредить и доращивать. Зацветут такие флоксы, скорее всего, на второй-третий год, но зато будут крепкими и отлично адаптированными к вашему климату.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

