06 ноября 2025 в 19:31

Посадите в ноябре — весной получите кусочек солнца в тенистом уголке! Мини-розочки раскроются в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда весенние тюльпаны и нарциссы уже отцвели, а летние пионы еще только набирают бутоны, сад озаряется солнечным светом — зацветает керрия японская. Этот изящный кустарник с поникающими побегами сплошь покрывается махровыми ярко-желтыми цветами, похожими на маленькие розочки или лютики. Цветение длится почти месяц, а при благоприятных условиях может повториться в конце лета, хотя и не так обильно. Но даже после цветения керрия сохраняет декоративность благодаря своим ярко-зеленым побегам, которые эффектно смотрятся зимой на фоне снега, и изящным удлиненным листьям, осенью окрашивающимся в нежный желтый цвет.

Керрия действительно неприхотлива и может расти даже у северной стены дома, где многие другие кустарники чувствуют себя неуютно. Она предпочитает влажные плодородные почвы, но мирится и с бедными, главное — без застоя воды. Уход за ней прост: весной удаляют сухие и поломанные побеги, после цветения укорачивают отцветшие ветки для стимуляции нового прироста, а раз в 4-5 лет проводят омолаживающую обрезку. На зиму в средней полосе керрию лучше слегка укрыть: пригнуть побеги и накрыть лапником, особенно молодые растения. Размножается она легко — зелеными черенками летом или отводками весной. Идеальные партнеры для нее — хосты, папоротники, сирень и спиреи, вместе они создают гармоничную композицию, где керрия играет роль солнечного акцента. Посадите этот радостный кустарник — и вашем саду всегда будет уголок, наполненный светом и теплом.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
