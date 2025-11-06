Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками

Фигуристка, призер Олимпийских игр, телеведущая Ирина Слуцкая рассказала NEWS.ru, что она не навязывает своим детям модель поведения взрослых, то есть не заставляет поступать, как мама или папа. Это помогает ей найти с ними общий язык. Спортсменка признается, что хочет быть со своими детьми на одной волне.

Они — другое поколение. И мне, допустим, наоборот, больше хочется подражать моим детям, нежели чем они подражали мне. Я пытаюсь соответствовать им. Я, наверное, больше удивляюсь, когда они что-то делают, а я понимаю, что этому не учила. А они умеют, знают и делают. Или когда я начинаю с сыном общаться, он мне что-то рассказывает, я говорю: «Слушай, а я даже не думала, что так можно, я этого не знала». И это вызывает у меня реальное восхищение, — сказала Слуцкая.

Ранее Ирина Слуцкая высказала мнение, что у Камилы Валиевой, которая вернулась на тренировки после антидопингового скандала, должно все получиться, потому что она соответствует всем критериям хорошей спортсменки. Телеведущая считает, что Камила использовала свободное время с пользой — много тренировалась, чтобы не потерять форму.