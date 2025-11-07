Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Посадите в ноябре — весной в саду россыпь голубых горошин. Многолетник-нежность распускается в самых темных уголках сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В тенистом уголке сада, где большинство растений чувствует себя неуютно, омфалодес весенний создает настоящие волшебные полянки. Этот изящный почвопокровный многолетник, которого часто называют «голубоглазкой» или «стеной забвения», особенно прекрасен весной. В апреле — мае над ковром из нежных опушенных листьев вспыхивают сотни крошечных цветков чистого небесно-голубого оттенка с белым глазком в центре. Каждый цветок напоминает миниатюрную незабудку, но, в отличие от нее, омфалодес образует идеально ровные, плотные куртины высотой 15–20 см, которые быстро разрастаются, но при этом не агрессивны. После цветения растение украшают декоративные плодики-орешки, похожие на капельки росы, за что он и получил свое научное название «пупочник».

Идеальное место для омфалодеса — влажная тень под кронами деревьев и кустарников, где он прекрасно уживается с хостами, папоротниками и медуницами. Он предпочитает рыхлые, плодородные почвы с хорошим дренажем, но без застоя воды. Растение зимостойко, но в бесснежные зимы требует легкого укрытия лапником. Уход за ним минимален: достаточно поддерживать влажность почвы в засуху и удалять отцветшие цветоносы, если вы не планируете самосев. Размножается омфалодес легко — делением куртины после цветения или семенами, которые часто разносят муравьи. Особенно хорош он для создания натуралистичных композиций в лесном стиле, оформления тенистых рокариев и посадки вдоль садовых дорожек. Этот нежный, но выносливый многолетник станет жемчужиной вашего тенистого сада, каждую весну даря вам кусочек неба под ногами.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

