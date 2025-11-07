Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:16

Сажаешь — и вырастает розовое облако с пышными метелками в саду: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кортадерия, известная как пампасная трава, способна преобразить любой сад, добавив ему грации и шика. Ее главное преимущество — эффектные пушистые соцветия-метелки нежно-розового, серебристого или кремового оттенков, которые возносятся на высоту до двух-трех метров и сохраняют декоративность круглый год.

Этот чудо-многолетник создает в саду потрясающие вертикальные акценты и прекрасно смотрится в одиночных посадках, придавая ландшафту средиземноморский колорит. Дачники ценят кортадерию за исключительную засухоустойчивость, быстрый рост и способность расти на самых бедных почвах, не требуя особого ухода.

Ее пушистые султаны, переливаясь на осеннем солнце, становятся главным украшением сада, а в срезке они стоят невероятно долго, идеально дополняя как свежие, так и зимние сухие букеты. При этом растение отличается завидным долголетием, с каждым годом становясь только пышнее и величественнее, даря ощущение вечного праздника и простора. Сажаешь — и вырастает розовое облако с пышными метелками в саду:

Ранее был назван цветок, который можно посадить в ноябре, разбросав семена по первому снегу.

