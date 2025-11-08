Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной в саду изумрудный ковер с жемчужной россыпью! Многолетник-нежность с красивыми цветками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется создать в саду не просто газон, а нечто волшебное и нежное, мшанка шиловидная становится идеальным решением. Это удивительное почвопокровное растение образует плотные бархатистые подушки, напоминающие мох, которые с июня по август буквально усыпаны тысячами крошечных, похожих на жемчужины белых цветков-звездочек. Ее изумрудная зелень сохраняет свою свежесть и цвет даже под снегом, создавая ощущение вечного лета в саду. Мшанка не требует стрижки, прекрасно заполняет промежутки между плиткой и камнями в рокариях, мягко стелется по берегам водоемов и создает идеальный фон для более высоких соседей в миксбордере. Она удивительно неприхотлива, устойчива к вытаптыванию и, в отличие от многих почвопокровников, не является агрессором, расползаясь умеренно и предсказуемо.

Чтобы создать такой живой ковер, проще всего использовать рассадный способ. Посев семян на рассаду проводят в марте — апреле. Мелкие семена не заделывают в грунт, а рассыпают по поверхности увлажненной, рыхлой почвы, слегка прижимают и накрывают пленкой для создания парникового эффекта. Всходы появляются довольно дружно через 7–10 дней. Когда сеянцы окрепнут, их пикируют, а в открытый грунт высаживают в мае, после того, как минует угроза заморозков. Рассаду высаживают небольшими куртинками на расстоянии 10–15 см друг от друга — уже к концу лета они сомкнутся в единое полотно. Мшанка предпочитает солнечные места или легкую полутень и хорошо дренированные, не слишком жирные почвы. Главное в уходе — обеспечить регулярный полив в первый год посадки, пока растения не окрепнут. В дальнейшем она станет абсолютно самодостаточным украшением вашего сада, которое будет радовать вас годами, не требуя почти никаких усилий.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

