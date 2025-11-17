Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 07:57

Пленный ВСУ рассказал, как сдался в плен якутским снайперам в Покровском

Якутские снайперы взяли в плен группу бойцов ВСУ под Днепропетровском

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинский пленный Антон Чернявский рассказал, что его вместе с сослуживцами пленили якутские снайперы в районе населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские бойцы засели в лесопосадке вдоль реки.

Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: «Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся». Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли, — поделился Чернявский.

Ранее пленный украинский военный Андрей Неудахин рассказывал, что солдат ВСУ обучали в Великобритании навыкам, которые неактуальны в современных вооруженных конфликтах. По его словам, обучение проходило по стандартам, утвержденным во времена Второй мировой войны. Он отметил, что их инструкторами были как правило выходцы из стран Прибалтики, так как они могли объясняться с солдатами на одном языке.

До этого пленный ВСУ Иван Савич сообщал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы и посылают на смерть. По словам Савича, после того как он оказался на позиции, у него очень быстро возникло желание сдаться в плен. Как только российские военные начали штурмовать его окоп, он сразу же это сделал.

Россия
СВО
Украина
пленные
Днепропетровская область
снайперы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История о пропаже семьи Усольцевых получила продолжение
Засолка красной рыбки по-скандинавски: секрет идеального вкуса за 12 часов
В Германии озвучили требование насчет писем жертв Холокоста
Безрезультатные атаки и нелепые потери ВСУ: новости СВО на утро 17 ноября
Самозанятые смогут брать больничный и не терять доход: как это работает
Пленный ВСУ рассказал, как сдался в плен якутским снайперам в Покровском
Раскрыто число беспилотников, сбитых над регионами РФ за неделю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 ноября: инфографика
Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 ноября
Украинский пленный раскрыл, как проходит обучение ВСУ в Великобритании
Внешний долг России по отношению к ВВП рекордно снизился
Центробанк потребовал заблокировать 16 тысяч необычных сайтов
Суд в Якутии не встал на сторону пострадавшей от мошенников женщины
Над регионам России ночью сбили свыше 30 дронов
В России разработали обувь для реабилитации после инсульта
Россиянам назвали первые признаки генитального герпеса
Лютый декабрь: -50, снег по пояс, метели: прогноз погоды на начало зимы
Уничтожили опорный пункт азовцев: успехи ВС РФ к утру 17 ноября
Работодатель обязан в некоторых случаях оплачивать обед своим сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.