Пленный ВСУ рассказал, как сдался в плен якутским снайперам в Покровском Якутские снайперы взяли в плен группу бойцов ВСУ под Днепропетровском

Украинский пленный Антон Чернявский рассказал, что его вместе с сослуживцами пленили якутские снайперы в районе населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские бойцы засели в лесопосадке вдоль реки.

Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: «Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся». Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли, — поделился Чернявский.

Ранее пленный украинский военный Андрей Неудахин рассказывал, что солдат ВСУ обучали в Великобритании навыкам, которые неактуальны в современных вооруженных конфликтах. По его словам, обучение проходило по стандартам, утвержденным во времена Второй мировой войны. Он отметил, что их инструкторами были как правило выходцы из стран Прибалтики, так как они могли объясняться с солдатами на одном языке.

До этого пленный ВСУ Иван Савич сообщал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы и посылают на смерть. По словам Савича, после того как он оказался на позиции, у него очень быстро возникло желание сдаться в плен. Как только российские военные начали штурмовать его окоп, он сразу же это сделал.