17 ноября 2025 в 08:00

В Германии озвучили требование насчет писем жертв Холокоста

Депутат АдГ Линдеманн призвал оставить связанные с Холокостом вещи в Германии

Аукцион по реализации писем жертв Холокоста действительно следовало остановить, так как документы должны храниться в музеях для исторической работы, а не находиться в частной коллекции, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн в разговоре с РЕН ТВ. По его словам, специалистам зарубежных музеев можно предоставить лишь копии соответствующих писем.

Хорошо, что этот аукцион остановили. Это был жуткий, макабрический аукцион, на котором собирались продавать документы жертв Холокоста, — отметил он.

Ранее стало известно, что внучатая племянница Гиммлера Кэтрин заявляла о неведении про военные преступления членов своей семьи. Родственница «архитектора Холокоста» написала книгу об истории братьев Гиммлер. Однако на первый план вышли не преступления, геноцид или зверские расправы над невиновными, а «трагедия» семьи.

Также военный эксперт Александр Собянин заявил, что нацизм в Германии возрождается еще в более свирепой форме, чем была при Адольфе Гитлере. По его мнению, немцы и жители других стран Европы в возможном конфликте будут готовы истреблять русских с особой жестокостью.

