Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда

Даже самый продвинутый искусственный интеллект не способен заменить историков, пришел к такому выводу на страницах журнала Rethinking History эксперт по нацистской Германии Ян Бурцлафф из Корнеллского университета. По его мнению, их роль лишь возрастает, поскольку алгоритмы не могут постичь эмоциональную и моральную глубину.
Ученый исследовал, как ChatGPT пересказывает свидетельства жертв Холокоста. ИИ систематически опускал шокирующие детали, например эпизод о матери, порезавшей палец, чтобы напоить умирающую дочь каплями крови.
Если искусственный интеллект не способен передать даже такие сцены — предел человеческих страданий в современной истории, то он будет искажать и более тонкие сюжеты, — подчеркнул Бурцлафф.
Историки умеют слышать и интерпретировать, продолжил эксперт. В отличие от них, ИИ может только обобщать и упорядочивать.
Ранее сообщалось, что у людей с ментальными проблемами, которые регулярно используют нейросеть вместо психотерапии, может повыситься тревожность. Как заявила психотерапевт Мария Бодрягина, общение с ИИ может усилить чувство одиночества. Нейросети не могут решить психологические проблемы — они лишь создают иллюзию безопасности.