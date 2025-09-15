Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 22:32

Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда

RH: искусственный интеллект никогда не сможет заменить историков

Искусственный интеллект в быту: 10 способов использовать ИИ каждый день Искусственный интеллект в быту: 10 способов использовать ИИ каждый день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже самый продвинутый искусственный интеллект не способен заменить историков, пришел к такому выводу на страницах журнала Rethinking History эксперт по нацистской Германии Ян Бурцлафф из Корнеллского университета. По его мнению, их роль лишь возрастает, поскольку алгоритмы не могут постичь эмоциональную и моральную глубину.

Ученый исследовал, как ChatGPT пересказывает свидетельства жертв Холокоста. ИИ систематически опускал шокирующие детали, например эпизод о матери, порезавшей палец, чтобы напоить умирающую дочь каплями крови.

Если искусственный интеллект не способен передать даже такие сцены — предел человеческих страданий в современной истории, то он будет искажать и более тонкие сюжеты, — подчеркнул Бурцлафф.

Историки умеют слышать и интерпретировать, продолжил эксперт. В отличие от них, ИИ может только обобщать и упорядочивать.

Ранее сообщалось, что у людей с ментальными проблемами, которые регулярно используют нейросеть вместо психотерапии, может повыситься тревожность. Как заявила психотерапевт Мария Бодрягина, общение с ИИ может усилить чувство одиночества. Нейросети не могут решить психологические проблемы — они лишь создают иллюзию безопасности.

