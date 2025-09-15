Искусственный интеллект в быту: 10 способов использовать ИИ каждый день

Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда RH: искусственный интеллект никогда не сможет заменить историков

Даже самый продвинутый искусственный интеллект не способен заменить историков, пришел к такому выводу на страницах журнала Rethinking History эксперт по нацистской Германии Ян Бурцлафф из Корнеллского университета. По его мнению, их роль лишь возрастает, поскольку алгоритмы не могут постичь эмоциональную и моральную глубину.

Ученый исследовал, как ChatGPT пересказывает свидетельства жертв Холокоста. ИИ систематически опускал шокирующие детали, например эпизод о матери, порезавшей палец, чтобы напоить умирающую дочь каплями крови.

Если искусственный интеллект не способен передать даже такие сцены — предел человеческих страданий в современной истории, то он будет искажать и более тонкие сюжеты, — подчеркнул Бурцлафф.

Историки умеют слышать и интерпретировать, продолжил эксперт. В отличие от них, ИИ может только обобщать и упорядочивать.

