Многолетник, который пышно цветет в любых условиях — как на ярком солнце, так и в глубокой тени

Настоящим чемпионом по выживанию среди многолетников по праву считается лилейник. Он способен расти и пышно цвести в любых условиях — как на ярком солнце, так и в глубокой тени, на плодородной клумбе и на бедной необработанной почве.

Этот удивительный цветок обладает феноменальной приспособляемостью и жизнестойкостью: его мясистые корни накапливают влагу и питательные вещества, позволяя растению выживать даже в периоды засухи и на самых неплодородных участках. Лилейник способен десятилетиями расти на одном месте без пересадки. С июня по август он выпускает многочисленные цветоносы с воронковидными цветами всех оттенков — от нежно-кремовых до темно-бордовых.

При этом растение абсолютно неприхотливо — не требует регулярного полива, подкормок и укрытия на зиму, а его густая листва подавляет рост сорняков.

