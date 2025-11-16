Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 16:07

Прохожие стали свидетелями внезапной смерти пенсионера

Пенсионер скончался на пешеходном переходе в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На перекрестке улиц Ткачева и Рокоссовского в Волгограде пожилой мужчина потерял сознание и скончался при переходе дороги, сообщает V1.RU. По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 10 часов утра.

Мужчину не сбивал проходящий мимо транспорт. Он почувствовал себя плохо во время движения по пешеходному переходу, после чего упал и умер на глазах у присутствующих.

Ранее студент московского вуза покончил с собой во время занятий в тире при учебном заведении. Тело второкурсника обнаружили в здании университета. Молодой человек скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

До этого победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла в возрасте 29 лет от осложнений пневмонии. Она окончила Марийский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая в 2016 году, получив диплом с отличием по специальности «сольное и хоровое народное пение». В колледже ее называли одной из наиболее ярких выпускниц последнего десятилетия.

Российский бизнесмен и экс-сенатор Владимир Слуцкер скончался от онкологического заболевания в женевском хосписе. Адвокат Дэвид Эллисон, представляющий интересы бывшей супруги покойного, сказал, что смерть наступила в конце сентября 2025 года. На момент смерти предпринимателю было 69 лет.

смерти
пенсионеры
пешеходы
Волгоград
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники уговорили школьника отправить по почте семейные драгоценности
Израильская армия обстреляла миротворцев ООН из танка в Ливане
«Модернизация арсенала»: в НАТО испугались одного мощного оружия России
Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт
Отказ от выступлений, слова об СВО, завещание: куда пропал Павлиашвили
Военкор рассказал, как ВСУ «проспали» прорыв ВС РФ
Дикие собаки «перевернули» забитый паломниками автобус
Раскрыто, как освобождение Малой Токмачки и Ровнополья повлияет на ход СВО
Россиянин оказался за решеткой после засады полиции Таиланда
Прорыв ВС РФ и взятки ради службы в тылу: новости СВО на вечер 16 ноября
Коц объяснил важность освобождения Малой Токмачки для ВС России
Омбудсмен призвала ограничить доступ к базе детей-сирот
Россиянин напугал прохожих и посетителей магазина игрушечным пистолетом
Определена возможная цель ВС России после освобождения Малой Токмачки
В российском регионе введут новое направление туризма
Прохожие стали свидетелями внезапной смерти пенсионера
США приняли неожиданное решение по санкциям против Турции из-за С-400
Сколько придется учиться в вузе по новой системе? Что сказали в Минобрнауки
Иран поставил точку в вопросе обогащения урана
Россию начали отключать от интернета? Что происходит, в каких регионах сбои
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.