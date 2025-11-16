Прохожие стали свидетелями внезапной смерти пенсионера

На перекрестке улиц Ткачева и Рокоссовского в Волгограде пожилой мужчина потерял сознание и скончался при переходе дороги, сообщает V1.RU. По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 10 часов утра.

Мужчину не сбивал проходящий мимо транспорт. Он почувствовал себя плохо во время движения по пешеходному переходу, после чего упал и умер на глазах у присутствующих.

Ранее студент московского вуза покончил с собой во время занятий в тире при учебном заведении. Тело второкурсника обнаружили в здании университета. Молодой человек скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

До этого победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла в возрасте 29 лет от осложнений пневмонии. Она окончила Марийский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая в 2016 году, получив диплом с отличием по специальности «сольное и хоровое народное пение». В колледже ее называли одной из наиболее ярких выпускниц последнего десятилетия.

Российский бизнесмен и экс-сенатор Владимир Слуцкер скончался от онкологического заболевания в женевском хосписе. Адвокат Дэвид Эллисон, представляющий интересы бывшей супруги покойного, сказал, что смерть наступила в конце сентября 2025 года. На момент смерти предпринимателю было 69 лет.