Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:30

«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни

Умерла 29-летняя победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова

Юлия Рыбакова Юлия Рыбакова Фото: Социальные сети

Победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова скончалась в возрасте 29 лет, сообщили в Марийском колледже культуры и искусств имени И. С. Палантая. По данным учреждения, причиной смерти стали осложнения от пневмонии.

К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет. Администрация, педагоги, выпускники и студенты колледжа приносят глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юлии!говорится в публикации колледжа «ВКонтакте».

Рыбакова выпустилась в 2016 году. В колледже ее назвали одной из ярких выпускниц десятилетия. Родилась Рыбакова в Санчурском районе Кировской области, получив диплом с отличием по специальности «Сольное и хоровое народное пение». Состояла в Молодежном совете при Минкультуры Чувашии, а также была амбассадором арт-кластера «Таврида».

Ранее умер американский продюсер и сценарист Эрик Превен, которого знают по работе над сериалом «Санта-Барбара». Его не стало в Лос-Анджелесе на 63-м году жизни из-за сердечного приступа.

конкурсы
смерти
девушки
Марий Эл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.