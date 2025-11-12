«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни

Победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова скончалась в возрасте 29 лет, сообщили в Марийском колледже культуры и искусств имени И. С. Палантая. По данным учреждения, причиной смерти стали осложнения от пневмонии.

К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет. Администрация, педагоги, выпускники и студенты колледжа приносят глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юлии! — говорится в публикации колледжа «ВКонтакте».

Рыбакова выпустилась в 2016 году. В колледже ее назвали одной из ярких выпускниц десятилетия. Родилась Рыбакова в Санчурском районе Кировской области, получив диплом с отличием по специальности «Сольное и хоровое народное пение». Состояла в Молодежном совете при Минкультуры Чувашии, а также была амбассадором арт-кластера «Таврида».

