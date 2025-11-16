Сажаешь в ноябрьский дождь — получаешь клумбу с цветами с мая по сентябрь: однолетник-сказка

Сажаешь в ноябрьский дождь — получаешь клумбу с цветами с мая по сентябрь: однолетник-сказка

В дождливый ноябрь, когда почва насыщена влагой, можно смело сажать неприхотливый однолетник — эшшольцию калифорнийскую. Этот удивительный цветок идеально подходит для позднеосеннего посева.

Для посадки дождитесь, когда почва достаточно увлажнится, но еще не промерзнет, и посейте семена в неглубокие бороздки на 1–2 см, присыпав сухой землей, заготовленной заранее. Эшшольция, посеянная в ноябре, взойдет ранней весной, сформирует крепкие закаленные ростки и зацветет на 2–3 недели раньше весенних посадок. Ее нежные шелковистые цветы золотистых, оранжевых и розовых оттенков будут украшать сад с мая до сентября, напоминая порхающих бабочек.

Этот цветок не требует никакого ухода, засухоустойчив и прекрасно размножается самосевом. Особенно эффектно эшшольция смотрится в мавританских газонах, рокариях и на переднем плане цветников, создавая яркие пятна даже на бедных почвах. Однолетник-сказка: сажаешь его в ноябрьский дождь — получаешь клумбу с цветами с мая по сентябрь.

Ранее был назван цветок, который вырастает в ароматную лиану, напоминающую водопад цветов.