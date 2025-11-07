Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 03:46

Сказка наяву: лиана для сада, которая превращается в ароматный водопад цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта мощная лиана — мечта любого садовода, главное преимущество которой — неповторимая декоративность и способность создать в саду романтическую атмосферу. Глициния во время цветения создает потрясающее зрелище, когда многочисленные длинные кисти-соцветия свешиваются плотным ароматным водопадом, полностью скрывая под собой листву.

Глициния хороша не только своим цветением с нежным ароматом, но и быстрым ростом. Она за сезон формирует пышный зеленый полог, который станет идеальным украшением арок, пергол и фасадов домов. Дачники ценят ее за долговечность и способность с годами становиться только краше, создавая тенистые уголки для отдыха.

При посадке на солнечном защищенном месте с надежной опорой вы получите сказку наяву — эта красавица будет десятилетиями радовать своим великолепием. Глициния — это потрясающая лиана для сада, которая превращается в ароматный водопад цветов.

Ранее было названо растение, которое не боится жары и дождей: создает цветущие шары от белых до малиновых оттенков.

