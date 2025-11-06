Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 15:01

Самый необычный цветок для вашего сада: уникальный внешний вид, растет в тени, не требует ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аризема — удивительное многолетнее растение, способное преобразить тенистые уголки вашего сада в настоящий ботанический аттракцион. Ее главное преимущество — напоминающая каллы необыкновенная внешность: изящный прицветник образует вертикальную «пасть» в полосах и пятнах, внутри которой скрывается початок.

Дачники ценят аризему за уникальный внешний вид и способность расти в тени и местах, где другие растения чахнут, — под густыми кронами деревьев, на влажных питательных почвах.

Она прекрасно зимует в средней полосе, не требуя ухода, а ее экзотический вид создает в саду атмосферу таинственности и вызывает неизменный восторг гостей и соседей, делая ваш сад по-настоящему уникальным. Это самый необычный цветок для вашего сада!

Ранее был назван многолетник, который обходится без воды и подкормок годами.

Читайте также
Посадите в ноябре — весной в саду море цветов! Пышные лиловые шапки останутся яркими даже под снегом
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду море цветов! Пышные лиловые шапки останутся яркими даже под снегом
Ярко-малиновая клумба, за которой не нужно ухаживать! Посадите осенью — пышный ковер из цветов будет радовать все лето
Общество
Ярко-малиновая клумба, за которой не нужно ухаживать! Посадите осенью — пышный ковер из цветов будет радовать все лето
Роскошный фонтан с розовыми соцветиями: не многолетник, а сказка
Общество
Роскошный фонтан с розовыми соцветиями: не многолетник, а сказка
Лиана с цветами-инопланетянами: для быстрого озеленения сада, за сезон создаст зеленую ширму
Общество
Лиана с цветами-инопланетянами: для быстрого озеленения сада, за сезон создаст зеленую ширму
Владельцев земельных участков ждут новые штрафы
Общество
Владельцев земельных участков ждут новые штрафы
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарастающее охлаждение»: сенатор о претензиях Варшавы в адрес Киева
Эксперт усомнился в эффективности введения «единых ценников»
Житель Подмосковья встретил скорую помощь с автоматом
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования лидеру страны Азии из-за последствий тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности
В Татарстане начнут выводить собственную породу гусей
Вымогавший 13 млн рублей экс-гендиректор ОЭЗ выходит из колонии
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.