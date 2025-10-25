Хватит таскать лейки и скупать удобрения: этот цветок обходится без воды и подкормок годами

Хватит таскать лейки и скупать удобрения! Если вы мечтаете о цветнике, но нет времени на уход, посадите молодило. Этот удивительный суккулент, известный как «каменная роза», обходится без воды и подкормок годами.

Молодило не нуждается в поливе — ему хватает дождей, не требует подкормок — на плодородной почве теряет декоративность, и не нуждается в обрезке. Его мясистые листья образуют идеальные розетки, которые самостоятельно размножаются дочерними отпрысками, создавая живые ковры. Единственное условие — солнечное место с бедной песчаной или каменистой почвой, где не застаивается вода.

Молодило морозоустойчиво, вечнозелено и поражает разнообразием форм и оттенков — от серебристо-зеленых до пурпурных и бордовых розеток. Этот цветок идеален для альпинариев без малейших усилий с вашей стороны.

