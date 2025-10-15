Сеешь в ноябре — забываешь до лета: этот цветок взойдет сам и превратит сад в кружевной рай

Если вы ищете абсолютно беспроблемный цветок для осенней посадки, ваш выбор — нигелла дамасская. Это удивительное растение нужно сеять в ноябре по подмерзшей земле, слегка присыпав семена грунтом, и можно забыть о нем до лета.

Нигелла не просто взойдет сама, но и превратит сад в кружевной рай из нежных цветов голубых, белых или розовых оттенков — она будет цвести с июня по август. Растение абсолютно самодостаточно: не требует полива, подкормок, не боится вредителей и болезней.

После цветения нигелла образует оригинальные коробочки с семенами, которые осыпаются и обеспечивают самосев на будущий год. Это идеальный вариант для «ленивого» сада, рокариев, бордюров и мавританских газонов. Просто сеешь в ноябре — забываешь до лета. Нигелла будет годами радовать вас своей ажурной красотой.

