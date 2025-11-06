Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:16

Роскошный фонтан с розовыми соцветиями: не многолетник, а сказка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дейция — кустарник, который во время цветения превращается в настоящее воздушное облако, усыпанное тысячами нежнейших фарфоровых цветов. Это не многолетник, а сказка! Его преимущества — потрясающая декоративность и удивительная неприхотливость.

Дейция создает эффект роскошного фонтана с розовыми и белыми соцветиями, которые покрывают куст так обильно, что за ними почти не видно листвы. При правильной посадке на хорошо дренированном месте и легком укрытии на зиму этот многолетник будет радовать вас своей аристократичной красотой долгие годы, становясь с каждым сезоном только пышнее.

Дачники ее обожают за продолжительное и пышное цветение, которое украшает участок в начале лета, а также за крепкий характер: она устойчива к городским условиям, засухе и большинству вредителей.

Ранее был назван цветок, который можно сеять в промерзшую землю в ноябре. Растет без капли удобрения.

