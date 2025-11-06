Лиана с цветами-инопланетянами: для быстрого озеленения сада, за сезон создаст зеленую ширму

Пассифлора — уникальная лиана с цветами-инопланетянами. Их футуристический вид с многоярусными лепестками, лучевыми нитями-короной и яркими окрасами не имеет аналогов в растительном мире.

Это растение — идеальный выбор для быстрого озеленения: за сезон оно способно оплести беседку или забор, создав плотную зеленую ширму. Дачники обожают ее за стремительный рост, обильное и длительное цветение с июля по сентябрь, а также за тот непередаваемый восторг, который вызывают ее соцветия у всех, кто их видит.

При этом пассифлора довольно неприхотлива, любит солнце и тепло, а в условиях прохладного климата ее можно выращивать в кадках, убирая на зиму в помещение.

