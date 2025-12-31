Пышный куст за две недели из сеянца: этот однолетник опережает в росте даже сорняки

Если вам нужно быстро, буквально за пару недель, получить на даче пышный, обильноцветущий куст, посадите кохию веничную, также известную как «летний кипарис». За две недели из сеянца у вас вырастет пышный куст!

Это однолетнее декоративно-лиственное растение опережает в росте даже сорняки. Из маленького, неприметного сеянца за считаные недели она превращается в плотный, изящный куст правильной овальной или пирамидальной формы высотой до метра и более. Ее ажурная, нежная листва, напоминающая хвою, в начале сезона имеет ярко-зеленый цвет, а к осени часто окрашивается в эффектные багряные тона.

Кохия прекрасно подходит для создания живых изгородей, фонов для цветников или солитерных посадок. Она неприхотлива, засухоустойчива, но любит солнце и рыхлые почвы. Чтобы добиться максимально быстрого старта, семена лучше высевать на рассаду в апреле, а в грунт высаживать уже окрепшие растения в конце мая.

