Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 22:46

Пышный куст за две недели из сеянца: этот однолетник опережает в росте даже сорняки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вам нужно быстро, буквально за пару недель, получить на даче пышный, обильноцветущий куст, посадите кохию веничную, также известную как «летний кипарис». За две недели из сеянца у вас вырастет пышный куст!

Это однолетнее декоративно-лиственное растение опережает в росте даже сорняки. Из маленького, неприметного сеянца за считаные недели она превращается в плотный, изящный куст правильной овальной или пирамидальной формы высотой до метра и более. Ее ажурная, нежная листва, напоминающая хвою, в начале сезона имеет ярко-зеленый цвет, а к осени часто окрашивается в эффектные багряные тона.

Кохия прекрасно подходит для создания живых изгородей, фонов для цветников или солитерных посадок. Она неприхотлива, засухоустойчива, но любит солнце и рыхлые почвы. Чтобы добиться максимально быстрого старта, семена лучше высевать на рассаду в апреле, а в грунт высаживать уже окрепшие растения в конце мая.

Ранее был назван цветок для дачников выходного дня: посадите, и он будет годами роскошно цвести сам по себе.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число БПЛА, сбитых над Россией незадолго до полуночи
Дед Мороз на санях совершил посадку в ямальском поселке
Правительство Молдавии может скоро уйти в отставку
США готовы поддержать договоренности Камбоджи и Таиланда о мире
Долина появилась в новогоднем фильме на федеральном канале
На дорогах Кубани и Адыгеи ограничили движение автомобилей
Знаменитые парки закрыли перед новогодними праздниками
В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА
Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников
Уиткофф раскрыл, в каком формате прошли переговоры по безопасности Украины
В одном крупном российском аэропорту сняли запрет на полеты
«Главные люди страны»: Симоньян обратилась к российским бойцам на передовой
В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием 10-летнего ребенка
Стало известно о восстановлении движения поездов в Краснодарском крае
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Калуги
«Все риски и прочее»: инвесторы выстроились в очередь в ДНР
«ЕС поддерживает терроризм»: в Финляндии осудили Каллас из-за России
Украинцы останутся без света даже на новогодних праздниках
В Турции объявилась «дочь» Трампа
В Госдуме объяснили юридические тонкости найма Деда Мороза
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.