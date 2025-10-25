Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 11:01

Когда ночью температура опускается до 0 °C, смело сажайте эти многолетники: обожают посев под зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ноябрьские холода — не повод откладывать посадку многолетников! Когда ночью температура опускается до 0 °C, смело сажайте многолетники, которые обожают подзимний посев.

Идеальные кандидаты — аквилегия, дельфиниум, люпин, примула и гейхера. Эти растения нуждаются в естественной стратификации холодом для успешного прорастания. Подготовьте грядку, сделав бороздки глубиной 1-2 см, посейте семена и присыпьте заранее заготовленной сухой землей. Сверху замульчируйте торфом или листовым опадом слоем 3-4 см.

Такая посадка имитирует естественные условия природы, закаляет растения и обеспечивает более раннее цветение. Эти многолетники успеют укорениться до наступления морозов и порадуют вас пышным цветением уже в следующем сезоне, при этом они будут более крепкими и выносливыми, чем их собратья, посаженные весной.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето даже в глине: украсит любой проблемный участок.

