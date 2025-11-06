Сажайте этот цветок, куда хотите — хоть на солнце, хоть в тень: зимует без укрытия, не болеет

Астильба — идеальное растение для тех, кто не хочет ломать голову над выбором правильного места в саду. Сажайте этот многолетник, куда хотите — хоть на солнце, хоть в тень: он везде дарит роскошные соцветия белых, розовых и фиолетовых оттенков.

Главное преимущество астильбы — феноменальная адаптивность и пышное цветение в любых условиях. В июле — августе над ажурной листвой взмывают ввысь пушистые метелки соцветий, напоминающие воздушное кружево. Дачники обожают астильбу за стабильную декоративность с весны до осени, теневыносливость и влаголюбивость, что позволяет оживить самые проблемные уголки сада.

Она прекрасно зимует без укрытия, не болеет и с благодарностью отзывается на минимальный уход, годами образуя все более мощные и красивые куртины. Посадите астильбу там, где захочется, — она везде будет неотразима.

