Цветок с ароматом ландыша и розы, который зимует в открытом грунте: соцветия всех оттенков радуги

Цветок с ароматом ландыша и розы, который зимует в открытом грунте: соцветия всех оттенков радуги

Фрезия — изысканный луковичный многолетник с ароматом ландыша, цитруса и розы, который зимует в открытом грунте. Она выпускает изящные воронковидные соцветия всех оттенков радуги, собранные в кисти на прочных цветоносах.

Главные преимущества фрезии — продолжительное цветение 3–5 недель, устойчивость цветоносов и волшебный аромат, распространяющийся по всему саду. Регулярный полив и подкормки обеспечат пышное цветение с августа по сентябрь.

Для посадки под зиму в октябре — ноябре выберите солнечное защищенное место с рыхлой дренированной почвой. Луковицы обработайте фунгицидом, посадите на глубину 8–10 см на расстоянии 5–7 см друг от друга, обильно полейте и замульчируйте торфом или опилками слоем 5 см. Весной после прогрева почвы мульчу уберите, а при угрозе заморозков укройте посадки.

Ранее был назван многолетник для посадки в ноябре, который можно не поливать и не подкармливать.