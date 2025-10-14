Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:01

Ни разу не поливала и не подкармливала этот цветок — растет сам: сажать можно даже в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия — уникальный многолетник, который можно смело сажать даже в ноябре, когда земля уже схвачена первым морозцем. Это абсолютно неприхотливый цветок! Ни разу не поливала и не подкармливала его — растет сам.

Семена аквилегии не только не боятся холода, но и требуют стратификации для успешного прорастания. Просто рассыпьте их по поверхности уплотненной земли, слегка присыпьте грунтом и оставьте до весны. Уже в мае появятся дружные всходы, а к июню аквилегия порадует изящными колокольчиками с шпорцами всех оттенков: от белоснежных до темно-фиолетовых.

Это теневыносливое растение будет десятилетиями расти на одном месте, не требуя ухода и ежегодно увеличивая количество цветоносов. Посадите аквилегию в ноябре — и вы получите выносливый многолетник, который преобразит самые тенистые уголки вашего сада.

Ранее был назван морозостойкий многолетник для посадки под зиму: образует пышные куртины с цветами белых, розовых, лиловых и синих оттенков.

