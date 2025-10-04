Цветок для осенней посадки в дождливую погоду: просто рассыпьте семена по земле

Цветок для осенней посадки в дождливую погоду: просто рассыпьте семена по земле

Василек полевой — идеальный кандидат для осенней посадки в дождливую погоду, когда ночи стали холодными. Этот однолетник обладает удивительной холодостойкостью — его семена прорастают при температуре почвы всего +3-5°C и не боятся осенних заморозков.

В октябре, даже в период затяжных дождей, просто рассыпьте семена по поверхности влажной земли на солнечном участке, слегка присыпьте грунтом (на 0,5-1 см) и оставьте до весны. Дождевая влага создаст идеальные условия для набухания семян, а зимние холода проведут естественную стратификацию.

Весной васильки взойдут одними из первых, а с июня по сентябрь будут цвести нежными голубыми, розовыми или белыми цветами. Они не требуют никакого ухода, прекрасно растут на бедных почвах, устойчивы к ветру и дождю.

Ранее был назван цветок, который сеется в октябре и цветет в марте: сажайте семечком — и забудьте.