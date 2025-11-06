«Локомотив» устроил разгром «Спартаку» в матче КХЛ «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу железнодорожников.

В составе победителей дублем отметился Максим Шалунов (24-я и 42-я минуты), также шайбы забросили Максим Березкин (26-я), Байрон Фрэз (30-я) и Александр Полунин (36-я). У спартаковцев отличился Адам Ружичка, оформивший дубль в третьем периоде (53-я и 60-я).

Эта победа стала для «Локомотива» четвертой подряд в чемпионате. Ярославский клуб укрепил лидерство в Западной конференции, набрав 34 очка в 23 проведенных матчах.

Ранее «Локомотив» одержал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1. Игра прервала пятиматчевую победную серию уфимского клуба. В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов, Егор Сурин, Мартин Гернат и Александр Радулов.

До этого московское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Победа стала пятой подряд для бело-голубых, которые поднялись на четвертое место Западной конференции. Встреча прошла в Санкт-Петербурге 3 ноября.