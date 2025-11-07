В Европе считают, что так называемая «российская угроза» на самом деле создана искусственно, передает Slovo. По мнению издания, таким способом некоторые страны оправдывают свою агрессивную политику и даже зарабатывают на этом деньги.

Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы — оставить русских наконец в покое. У русских есть полное право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не хотят отказаться от собственной независимости и не отдают свою страну на разграбление, — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов предложил прездинту России Владимиру Путину начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. По словам Белоусова, Вашингтон регулярно проводит учения стратегических и наступательных сил. Он выступил за то, чтобы Россия поддерживала ядерный потенциал в боеготовности.

До этого руководитель Федеральной службы разведки Германии Мартин Егер заявил о возможности эскалации с Россией, которая перерастет в открытый военный конфликт Европы и РФ. Он добавил, что разведывательным службам следует предоставить больше свободы действий, включая разрешение на проведение «активных контрмер».