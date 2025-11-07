Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 ноября 2025 года

Сегодня в России активно играют в пейнтбол, вспоминают события Октябрьской революции, едят холодец, смотрят «Балладу о солдате» и читают книги француза Альбера Камю.

Памятные даты и исторические события 7 ноября

Какой сегодня день в России? Он связан с Октябрьской революцией 1917 года — одним из ключевых событий истории нашего государства. В 2025 году исполняется 108 лет с момента установления советской власти. Пока Петроград судачил о судьбе Временного правительства, отряды революционеров уже брали под контроль вокзалы и мосты. Это был не штурм, а почти бескровный захват власти, больше похожий на хирургическую операцию. Решалась судьба империи — не на баррикадах, а в коридорах Смольного. Закончился великий спор, началась великая трагедия. Ровно в 21:40 25 октября (7 ноября) 1917 года холостой выстрел с крейсера «Аврора» возвестил о рождении новой, незнакомой эпохи.

Для российских поклонников пейнтбола 7 ноября — особенная дата. Именно в этот день в 1992 году состоялся первый официальный турнир по этой игре на территории нашей страны. Организатором исторического мероприятия выступил американский предприниматель Тьерри Аттридж, глава компании по поставкам спортивного инвентаря. Благодаря его усилиям в Россию были завезены первые специализированные маркеры и красящие шарики. Интересно, много ли среди наших читателей тех, кто увлекается пейнтболом? Возможно, кто-то до сих пор хранит свой первый маркер или помнит особенно яркую победу на игровом поле?

Необычные праздники и интересные факты

День рождения уральского трамвая отмечается 7 ноября 1929 года. Ровно 96 лет назад в Свердловске (ныне Екатеринбург) была запущена первая электрическая трамвайная линия. Это событие стало началом истории трамвайного движения в регионе.

7 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Сегодня отмечается интересный гастрономический праздник — День холодца. Хотя это и не официальная дата в календаре, она важна для сохранения кулинарных традиций. Праздник помогает напомнить о ценности этого сытного и полезного блюда, которое веками занимало почетное место на русском столе. Отличный способ отметить этот день — приготовить домашний холодец по традиционному рецепту. Для настоящего ароматного студня лучше всего использовать свиные ножки, хвосты и другие мясные компоненты, которые придают блюду характерную желеобразную консистенцию и насыщенный вкус.

Этот неофициальный необычный праздник — День рисования на запотевшем стекле — трогательный повод замедлить бег и проявить творчество. Когда за окном промозглая осенняя погода, а в помещении тепло, стекла покрываются таинственным туманом. Это идеальный холст для мимолетных шедевров: смайликов, цветов, забавных рожиц или заветных слов. Это простое действие, возвращающее в детство, напоминает, что искусство и волшебство часто скрыты в самых обычных вещах. Праздник тишины, уюта и сиюминутного вдохновения.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Интересует, какие праздники отмечают верующие? Сегодня день памяти мучеников Маркиана и Мартирия.

Именины и дни ангела сегодня

7 ноября дни ангела отмечают мужчины с именами Анастасий, Валерий, Савин и Хрисанф и женщины с именами Тавифа и Анфиса.

Этот день в истории: что произошло 7 ноября

Патент Уиткомба Джадсона, выданный 134 года назад, стал рождением идеи, но не самого успеха. Его застежка для обуви была сложным устройством из крючков, петелек и отдельного «ключа» для их соединения. Конструкция часто заедала и была ненадежной, а главное — неудобной. Публика не оценила новинку, и изобретение осталось лишь любопытным прототипом. Однако именно оно заложило основу для будущих разработок. Последующие инженеры, такие как Гидеон Сундбэк, усовершенствовали идею, создав знакомый нам сегодня надежный механизм из зубчиков и бегунка. Таким образом, патент Джадсона — это не история мгновенного триумфа, а важный первый шаг в долгом пути эволюции молнии, которая лишь десятилетия спустя завоевала мир.

Что случилось 7 ноября Фото: AP/TASS

Какой сегодня день? 7 ноября 1940 года произошло обрушение висячего моста Такома-Нэрроуз. Это событие стало поворотным моментом в инженерной науке. Причиной катастрофы стала не простая ветровая нагрузка, которую учли при проектировании, а сложное явление аэродинамической неустойчивости. Легкая и жесткая конструкция моста со сплошными балками оказалась чрезвычайно восприимчивой к ветру. Амплитуда скручивания конструкции нарастала, пока конструкция не рухнула. Этот случай наглядно доказал необходимость учитывать динамические эффекты и аэродинамику, что привело к созданию аэродинамических труб для испытаний моделей мостов и появлению нового раздела науки — аэроупругости. К счастью, при крушении моста обошлось без человеческих жертв, но в катастрофе погибла собака, которую водитель не успел вытащить из запертой машины.

Кто умер и родился 7 ноября

В этот день 1913 года родился французский писатель и философ Альбер Камю. В своих произведениях он подсвечивал значение человеческой совести. Камю известен как автор таких произведений, как «Посторонний» и «Чума», и считается одним из самых молодых нобелевских лауреатов.

Через три года, в 1916-м, в Советском Союзе родилась Антонина Максимова. Ей суждено было быть актрисой театра и кино. Она известна зрителю по ролям в лентах «Баллада о солдате», «Приходите завтра...», «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев в России».

7 ноября 1896 года в Париже скончался русский художник-маринист Алексей Боголюбов. Он был известен как мастер изображения морских батальных сцен, а также как общественный деятель и мемуарист, внук писателя А. Н. Радищева.

Три года назад в этот день не стало Сергея Кузнецова — поэта и музыканта, который основал группу «Ласковый май». Он умер в возрасте 58 лет от сердечного приступа. Кузнецов также основал и ряд других музыкальных проектов, таких как «Мама», «Чернила для пятого класса» и «Стекловата».