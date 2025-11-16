Цветущий сад перед Новым годом: это растение цветет до декабря, не боится снега и холода

Хризантема корейская — это удивительный многолетник, с которым вы получите цветущий сад перед Новым годом. Он растет до самого декабря и не боится первого снега и холода.

Хризантема отличается феноменальной морозостойкостью: цветы сохраняют свежесть и яркость при температурах до –7 °C, а после оттепели снова расправляют свои лепестки. Этот цветок образует пышные кусты высотой 30–70 см, обильно усыпанные яркими соцветиями-ромашками теплых осенних оттенков: желтых, оранжевых, бордовых и розовых. Этот многолетник ценят за способность украшать опустевший осенний сад, когда большинство других растений уже давно завершили вегетацию.

Хризантема корейская продолжает цвести, когда температура опускается ниже нуля, а в теплую осень может сохранять декоративность до первой декады декабря. При этом растение абсолютно неприхотливо — хорошо зимует без укрытия.

