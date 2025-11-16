Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 05:46

Цветущий сад перед Новым годом: это растение цветет до декабря, не боится снега и холода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хризантема корейская — это удивительный многолетник, с которым вы получите цветущий сад перед Новым годом. Он растет до самого декабря и не боится первого снега и холода.

Хризантема отличается феноменальной морозостойкостью: цветы сохраняют свежесть и яркость при температурах до –7 °C, а после оттепели снова расправляют свои лепестки. Этот цветок образует пышные кусты высотой 30–70 см, обильно усыпанные яркими соцветиями-ромашками теплых осенних оттенков: желтых, оранжевых, бордовых и розовых. Этот многолетник ценят за способность украшать опустевший осенний сад, когда большинство других растений уже давно завершили вегетацию.

Хризантема корейская продолжает цвести, когда температура опускается ниже нуля, а в теплую осень может сохранять декоративность до первой декады декабря. При этом растение абсолютно неприхотливо — хорошо зимует без укрытия.

Ранее был назван многолетник, который прощает все ошибки дачников: с ним можно забыть о поливе и подкормках.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю рисовую бумагу в ленивые манты — грузинский деликатес с азиатскими нотками за 20 минут
Общество
Превращаю рисовую бумагу в ленивые манты — грузинский деликатес с азиатскими нотками за 20 минут
Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены
Общество
Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Общество
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Посеял под зиму — получил яркую клумбу весной: эти цветы распустятся первыми, едва сойдет снег
Общество
Посеял под зиму — получил яркую клумбу весной: эти цветы распустятся первыми, едва сойдет снег
Этот цветок можно сажать в любое время года: будет цвести яркими помпонами с июня до заморозков
Общество
Этот цветок можно сажать в любое время года: будет цвести яркими помпонами с июня до заморозков
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии
«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»
Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии
«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!
Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай
Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума
«Люди злятся»: немцы пришли в бешенство из-за выпада Германии против России
Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году
Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября
Овечкин набрал два очка в матче с «Нью-Джерси», но его команда проиграла
Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября
Толкование сна про путешествие: как понять скрытые знаки подсознания
В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских
Трамп может обречь на голод миллионы американцев
Трое детей отравились угарным газом при пожаре
Последние подразделения ВСУ дезертировали из Ямполя
Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.