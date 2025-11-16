Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 03:46

Посеял под зиму — получил яркую клумбу весной: эти цветы распустятся первыми, едва сойдет снег

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Под зиму можно посадить несколько видов цветов, которые распустятся первыми, едва сойдет снег. Все просто: посеял под зиму — получил яркую клумбу весной.

Среди них — неприхотливые однолетники: календула, василек, алиссум и эшшольция, которые при подзимнем посеве зацветают на 2–3 недели раньше весенних посадок. Из многолетников идеально подходят для осенней посадки примулы, аквилегии, дельфиниумы и люпины, чьи семена нуждаются в стратификации холодом. Технология посадки проста: дождитесь устойчивых заморозков (обычно в ноябре), подготовьте грядку с дренированной почвой, сделайте бороздки и посейте семена гуще, чем весной. Присыпьте сухой землей, заготовленной заранее, и укройте лапником или листвой.

Такие растения развивают мощную корневую систему, используя талые воды, и появляются крепкими и закаленными. Они менее подвержены болезням, лучше переносят весенние заморозки и требуют минимального ухода.

Ранее был назван многолетник, который можно сажать куда угодно — хоть на солнце, хоть в тень: зимует без укрытия, не болеет.

