Посеял под зиму — получил яркую клумбу весной: эти цветы распустятся первыми, едва сойдет снег

Под зиму можно посадить несколько видов цветов, которые распустятся первыми, едва сойдет снег. Все просто: посеял под зиму — получил яркую клумбу весной.

Среди них — неприхотливые однолетники: календула, василек, алиссум и эшшольция, которые при подзимнем посеве зацветают на 2–3 недели раньше весенних посадок. Из многолетников идеально подходят для осенней посадки примулы, аквилегии, дельфиниумы и люпины, чьи семена нуждаются в стратификации холодом. Технология посадки проста: дождитесь устойчивых заморозков (обычно в ноябре), подготовьте грядку с дренированной почвой, сделайте бороздки и посейте семена гуще, чем весной. Присыпьте сухой землей, заготовленной заранее, и укройте лапником или листвой.

Такие растения развивают мощную корневую систему, используя талые воды, и появляются крепкими и закаленными. Они менее подвержены болезням, лучше переносят весенние заморозки и требуют минимального ухода.

