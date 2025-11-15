Посадил под зиму — забыл о хлопотах на 10 лет: многолетник, который распустится прямо из-под снега

Посадил под зиму — забыл о хлопотах на 10 лет: многолетник, который распустится прямо из-под снега

Морозник, известный как «рождественская роза», — это удивительный многолетник для подзимней посадки, который поразит вас своим цветением в самое неожиданное время года. Он распускается прямо из-под снега, когда другие растения еще находятся в зимней спячке.

Посадку проводят в октябре — ноябре, выбирая тенистое или полутенистое место с богатой гумусом почвой. Растение размещают так, чтобы корневая шейка была заглублена на 2–3 см, после чего обильно поливают и мульчируют компостом. Морозник хорош своей долговечностью: посадил под зиму, забыл о хлопотах на 10 лет.

Его ценят за необычные крупные цветы белого, розового, пурпурного или почти черного оттенков, которые сохраняют декоративность до 3 месяцев. Этот многолетник абсолютно зимостоек, не требует укрытия и прекрасно чувствует себя в условиях российского климата.

Ранее был назван цветок, который можно сажать и после первого снега, и в проливной дождь.