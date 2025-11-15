Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 05:46

Все дачники должны посадить до конца ноября этот цветок: одним из первых распустится весной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

До конца ноября все дачники обязательно должны посадить нарциссы — эти неприхотливые луковичные идеально подходят для подзимней посадки и одними из первых распустятся весной, создавая в саду солнечное настроение.

Главное преимущество осенней посадки нарциссов в том, что их луковицы успевают укорениться до морозов и проходят естественную стратификацию, что обеспечивает крепкие всходы и пышное цветение. Для посадки выберите хорошо дренированный участок без застоя воды, подготовьте лунки глубиной 15–20 см (примерно три высоты луковицы) на расстоянии 10–15 см друг от друга. На дно лунки насыпьте песок для дренажа, разместите луковицы донцем вниз, присыпьте землей и слегка уплотните.

Нарциссы, посаженные в срок, порадуют вас уже в апреле — мае изящными цветами с нежным ароматом. Эти цветы не требуют особого ухода и с каждым годом образуют все более пышные куртины.

Ранее был назван цветок, который можно сажать хоть на солнце, хоть в тень: зимует без укрытия, не болеет.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский «Бумеранг» разнес объект ВСУ с рекордного расстояния
Морозы до -22, метели, гололед: прогноз погоды в России с 17 по 23 ноября
Названы продукты для новогоднего стола, которые лучше купить уже сейчас
Трамп публично отрекся от бывшей соратницы
В Госдуме предложили изменить правила выхода на досрочную пенсию
«Лично уничтожает»: Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией
Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку в Хабаровске
Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта его раздражает
Евгений Малкин вошел в элиту снайперов НХЛ
Огневой котел для ВСУ и разгром базы: успехи ВС РФ к утру 15 ноября
Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов: вкус детства за 30 минут!
Смерть с косой: к чему снится и как толковать
Основатель Pink Floyd назвал украинскую власть нацистской
Как правильно сажать хвойные на даче: секреты и простые правила
Поминки во сне: психологические и символические значения для каждого
Юрист ответил, что поможет регулировать работу такси
«Смертный приговор»: фон дер Ляйен стала терять позиции в ЕП
Аэропорт Ижевска приостановил прием авиарейсов
Бывшему вице-губернатору Самарской области отменили приговор
Раскрыты планы США по свержению Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.