Все дачники должны посадить до конца ноября этот цветок: одним из первых распустится весной

Все дачники должны посадить до конца ноября этот цветок: одним из первых распустится весной

До конца ноября все дачники обязательно должны посадить нарциссы — эти неприхотливые луковичные идеально подходят для подзимней посадки и одними из первых распустятся весной, создавая в саду солнечное настроение.

Главное преимущество осенней посадки нарциссов в том, что их луковицы успевают укорениться до морозов и проходят естественную стратификацию, что обеспечивает крепкие всходы и пышное цветение. Для посадки выберите хорошо дренированный участок без застоя воды, подготовьте лунки глубиной 15–20 см (примерно три высоты луковицы) на расстоянии 10–15 см друг от друга. На дно лунки насыпьте песок для дренажа, разместите луковицы донцем вниз, присыпьте землей и слегка уплотните.

Нарциссы, посаженные в срок, порадуют вас уже в апреле — мае изящными цветами с нежным ароматом. Эти цветы не требуют особого ухода и с каждым годом образуют все более пышные куртины.

Ранее был назван цветок, который можно сажать хоть на солнце, хоть в тень: зимует без укрытия, не болеет.