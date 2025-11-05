Сажаешь хоть после первого снега, хоть в проливной дождь — вырастают оранжевые и красные звезды

Настурция — удивительный цветок, который можно сажать в абсолютно любое время года, даже после первого снега или в проливной дождь. Ее семена обладают феноменальной жизнестойкостью и способны прорастать в самых экстремальных условиях.

Если вы посадите настурцию осенью в промерзшую землю — она перезимует и взойдет весной. Посадите в дождливую погоду — ей хватит природной влаги для прорастания. Посадите весной — быстро даст дружные всходы. Это растение образует пышные ковры из щитовидных листьев с яркими оранжевыми, желтыми и красными цветами, которые цветут с июня до заморозков.

Она растет на бедных почвах, не требует подкормок и полива, идеально подходит для подвесных кашпо, балконов и садовых клумб, а ее аромат отпугивает вредителей. Это беспроигрышный вариант: сажаешь хоть после первого снега, хоть в проливной дождь — вырастают оранжевые и красные звезды!

