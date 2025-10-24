Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:28

Из семечка в кусты с нежно-розовыми и белыми цветами: не растение, а сказка — сажать в конце октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Алтей — это не просто растение, а сказка. Он из семечка вырастает в эффектные кусты с нежно-розовыми и белыми цветами, которые украшают участок с июня по сентябрь, создавая воздушное облако в пастельных тонах.

Мощные кусты высотой до 1,5 метра идеально подходят для создания фона в миксбордерах или живой изгороди, надежно скрывая неприглядные зоны сада. Растение образует устойчивые куртины, подавляющие сорняки и укрепляющие почву на склонах. Алтей исключительно засухоустойчив, растет на любых почвах и десятилетиями обходится без пересадки, становясь архитектурным акцентом сада, при этом его цветы прекрасно стоят в срезке.

Для подзимней посадки в конце октября разбросайте семена по поверхности уплотненной земли и присыпьте двухсантиметровым слоем песка — естественная стратификация гарантирует дружные весенние всходы.

Ранее был назван многолетник «три в одном»: украсит сад, защитит от вредителей, привлечет пчел.

