24 октября 2025 в 14:52

Россия снова будет добывать осетров в Азовском море

Росрыболовство заявило о восстановлении популяции осетров в Азовском море

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Россия планирует возобновить коммерческий вылов осетровых в Азовском море, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Выступая на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, он подчеркнул, что популяция осетра восстанавливается, передает ТАСС.

Сейчас по итогам мониторинговых исследований, мероприятий мы видим, что запасы осетра восстановились. Можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб в Азовском море, — сказал Шестаков.

Он уточнил, что возможный объем вылова составит около 150 тонн. Шестаков подчеркнул, что это небольшие цифры, но динамика восстановления запасов обнадеживает ведомство.

Ранее стало известно, что за последний год средняя стоимость лососевой икры в России возросла на 41%, увеличившись с 5871 рубля до 9362 рублей за килограмм. Главной причиной этого стало снижение улова в 2024 году.

До этого АСРФ сообщила, что существующий механизм взвешивания уловов минтая после производства продукции угрожает снижением популяции этой рыбы, так как мелкую рыбу, погибшую под тяжестью взрослых особей, часто выбрасывают за борт. Минсельхозу предложено обязать участников рынка взвешивать рыбу сразу после вылова.

