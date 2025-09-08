Росрыболовство выступило за продление запрета на вылов осетров в Каспии Росрыболовство: ограничение на лов осетров в Каспии могут продлить на 2026 год

Росрыболовство рассчитывает, что запрет на коммерческий вылов осетров в Каспийском море будет действовать и в 2026 году, сообщил ТАСС глава ведомства Илья Шестаков на ВЭФ. По его словам, агентство поддерживает эту меру.

Я думаю, что мы договоримся и запрет будет продлен. Надеюсь, во всяком случае. Мы введение запрета поддерживаем, — сказал Шестаков.

Россия, Азербайджан, Иран, Туркмения и Казахстан продлили запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море в декабре 2024 года. Мера будет действовать до конца текущего года.

Ранее Рыбный союз сообщил, что в России наблюдается снижение розничных цен на красную икру. Икра нерки подешевела на 9% по сравнению с серединой июля текущего года, а икра горбуши — на 2%. Союз отмечает, что эти виды рыбы составляют подавляющее большинство в общем объеме добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке: доля горбуши достигает 73%, а нерки — 14% от всего улова.

До этого СМИ сообщили, что Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония стали главными импортерами российской рыбы. По данным аналитического центра «Агроэкспорт», с января по июль 2024 года экспорт рыбы и морепродуктов из России увеличился на 13% в денежном выражении, достигнув $3,1 млрд (246 млрд рублей).