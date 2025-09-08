Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 09:38

Росрыболовство выступило за продление запрета на вылов осетров в Каспии

Росрыболовство: ограничение на лов осетров в Каспии могут продлить на 2026 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росрыболовство рассчитывает, что запрет на коммерческий вылов осетров в Каспийском море будет действовать и в 2026 году, сообщил ТАСС глава ведомства Илья Шестаков на ВЭФ. По его словам, агентство поддерживает эту меру.

Я думаю, что мы договоримся и запрет будет продлен. Надеюсь, во всяком случае. Мы введение запрета поддерживаем, — сказал Шестаков.

Россия, Азербайджан, Иран, Туркмения и Казахстан продлили запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море в декабре 2024 года. Мера будет действовать до конца текущего года.

Ранее Рыбный союз сообщил, что в России наблюдается снижение розничных цен на красную икру. Икра нерки подешевела на 9% по сравнению с серединой июля текущего года, а икра горбуши — на 2%. Союз отмечает, что эти виды рыбы составляют подавляющее большинство в общем объеме добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке: доля горбуши достигает 73%, а нерки — 14% от всего улова.

До этого СМИ сообщили, что Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония стали главными импортерами российской рыбы. По данным аналитического центра «Агроэкспорт», с января по июль 2024 года экспорт рыбы и морепродуктов из России увеличился на 13% в денежном выражении, достигнув $3,1 млрд (246 млрд рублей).

осетровые
Росрыболовство
Каспийское море
рыбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Российский боец четыре дня откапывался из украинского блиндажа
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.