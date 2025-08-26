Любителям красной икры преподнесли приятный сюрприз

В России наблюдается снижение розничных цен на красную икру, сообщает Рыбный союз. Так, икра нерки подешевела на 9% по сравнению с серединой июля текущего года, а икра горбуши — на 2%.

Союз отмечает, что эти виды рыбы составляют подавляющее большинство в общем объеме добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке: доля горбуши достигает 73%, а нерки — 14% от всего улова. Представители аналитического центра подчеркивают, что тенденция к снижению цен выражена сильнее на оптовом звене: с середины июля по 26 августа 2025 года оптовые цены на икру кеты снизились на 13%, на икру горбуши — на 20%, а на нерку — на 8%.

Кроме того, тенденция затронула стоимость самой рыбы. Национальный рыбный ресурс уточнил, что в период с середины июля по конец августа текущего года оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке уменьшились на 9%, на нерку — на 4%, а на кету — на 2%.

Ранее Минсельхоз России подготовил поправки в закон о торговле по долгосрочным контрактам на поставку ряда продуктов. Инициатива направлена на сдерживание цен.