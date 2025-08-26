В России предложили поставщикам и сетям самостоятельно определять цены Поставщиков и торговые сети обяжут договариваться о ценах на продукты

Минсельхоз России подготовил поправки в закон о торговле, которые касаются долгосрочных контрактов на поставку ряда продуктов, пишут «Ведомости». Законопроект направлен на сдерживание цен.

Согласно материалу, поставщики и торговые сети будут сами договариваться о стоимости, хотя ранее говорилось, что тарифы определит правительство. Одним из ключевых положений стало ограничение на изменение цены в договоре. Отныне корректировка допускается не чаще одного раза в год, за исключением форс-мажорных обстоятельств. При этом расторгнуть такой контракт можно будет только через суд.

Основные положения поправок остались теми же. Срок действия договоров устанавливается от одного года и более, а также вводится обязательная минимальная доля продаж через долгосрочные контракты. В 2026 году она составит 80% от общего объема, в 2027 году — 85%, а в 2028-м — 90%. Пока неизвестно, какие именно продукты затронет нововведение.

Ранее стало известно, что цены на часть социально значимых товаров могут зафиксировать. Власти и рынок уже обсуждают инициативу. Она касается, в частности, овощей и яиц. Итоговый перечень определит правительство, а за ценами проследят Минсельхоз, Минпромторг и ФАС. Предложение уже поддержали производители.