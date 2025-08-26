Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:35

В России предложили поставщикам и сетям самостоятельно определять цены

Поставщиков и торговые сети обяжут договариваться о ценах на продукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минсельхоз России подготовил поправки в закон о торговле, которые касаются долгосрочных контрактов на поставку ряда продуктов, пишут «Ведомости». Законопроект направлен на сдерживание цен.

Согласно материалу, поставщики и торговые сети будут сами договариваться о стоимости, хотя ранее говорилось, что тарифы определит правительство. Одним из ключевых положений стало ограничение на изменение цены в договоре. Отныне корректировка допускается не чаще одного раза в год, за исключением форс-мажорных обстоятельств. При этом расторгнуть такой контракт можно будет только через суд.

Основные положения поправок остались теми же. Срок действия договоров устанавливается от одного года и более, а также вводится обязательная минимальная доля продаж через долгосрочные контракты. В 2026 году она составит 80% от общего объема, в 2027 году — 85%, а в 2028-м — 90%. Пока неизвестно, какие именно продукты затронет нововведение.

Ранее стало известно, что цены на часть социально значимых товаров могут зафиксировать. Власти и рынок уже обсуждают инициативу. Она касается, в частности, овощей и яиц. Итоговый перечень определит правительство, а за ценами проследят Минсельхоз, Минпромторг и ФАС. Предложение уже поддержали производители.

цены
экономика
продукты
Минсельхоз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые впервые пересадили свиные легкие в тело человека
Названо главное преимущество гиперзвуковой ракеты-убийцы «Циркон»
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Съемка чужой драки обернулась избиением сироты
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.