«Одномерный подход опасен для экономики»: глава АРБ о политике ЦБ Президент АРБ Гарегин Тосунян: ЦБ не должен «зацикливаться» лишь на инфляции

Современная денежно-кредитная политика является «одномерной» и потенциально опасной для развития экономики, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Он предупредил, что искусственное сдерживание потребительской активности ради борьбы с инфляцией имеет обратную сторону — замедление экономического роста.

Главная проблема современной денежно-кредитной политики — ее одномерность. Центробанк не должен зацикливаться исключительно на инфляции, сколь бы важным этот показатель ни был. <…> Когда мы искусственно сдерживаем потребительскую активность, мы одновременно тормозим и экономический рост. <…> Односторонний подход здесь не просто неэффективен — он может быть опасен для экономики в целом, — сказал Тосунян.

По его словам, задача ЦБ должна заключаться в том, чтобы не поощрять потребление ненужных товаров, но поддерживать спрос на стратегически важные направления — жилье, строительные материалы, инвестиционные проекты.

Ранее глава ЦБ заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. Она считает, что при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.