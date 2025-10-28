Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО

Главный судья соревнований по рукопашному бою в ХМАО Ренат Акзамов заявил о недопустимости нарушений спортивной этики и принял решение об отстранении команды из Ханты-Мансийска, спровоцировавшей потасовку, передает URA.RU. Он подчеркнул, что подобные инциденты должны пресекаться немедленно для поддержания культуры проведения мероприятий.

Согласно правилам соревнований мной, как главным судьей, было принято решение о дисквалификации спортсменов команды города Ханты-Мансийска. Считаю это решение правильным. Спортивные мероприятия должны проходить в рамках правил и культуры общения, а любое неспортивное поведение должно пресекаться жестко и немедленно, — говорится в заявлении.