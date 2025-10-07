Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 22:26

Легенду UFC дисквалифицировали на 18 месяцев из-за допинговых правил

Экс-обладатель пояса UFC Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях отстранен от спортивной деятельности на 18 месяцев за нарушение антидопингового регламента. Решение о дисквалификации было принято антидопинговым комитетом организации после расследования случаев неявки спортсмена на обязательное тестирование.

Срок отстранения исчисляется с 20 сентября 2025 года и продлится до 20 марта 2026 года. Основанием для применения санкций послужили три пропущенные допинг-пробы в 2024 году — 13 июня, 19 и 20 сентября.

Согласно правилам UFC, непредоставление информации о местонахождении и неявка на тестирование приравниваются к антидопинговым нарушениям. Изначально стандартное наказание за подобные нарушения составляет два года, однако в случае с Макгрегором срок был сокращен благодаря сотрудничеству спортсмена с расследующими органами.

Смягчающими обстоятельствами стали признание вины самим бойцом, его активное содействие в ходе расследования, а также тот факт, что в указанный период спортсмен не готовился к боям и занимался восстановлением после полученной травмы.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя российская ски-альпинистка, чья допинг-проба дала положительный результат, отстранена от соревнований на полгода. На момент нарушения спортсменке не исполнилось 14 лет.

