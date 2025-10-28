Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин расширил список игроков национальной команды перед товарищескими матчами с Перу и Чили, включив в него форварда «Динамо» Константина Тюкавина и нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, сообщает пресс-служба национальной команды. Как пояснил наставник, это связано с риском получения травм другими игроками.

Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура МИР РПЛ и матчи FONBET Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений, — сказал тренер.