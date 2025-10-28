Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 13:30

Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи

Тюкавин и Комличенко включены в состав сборной России на матчи с Перу и Чили

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин расширил список игроков национальной команды перед товарищескими матчами с Перу и Чили, включив в него форварда «Динамо» Константина Тюкавина и нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, сообщает пресс-служба национальной команды. Как пояснил наставник, это связано с риском получения травм другими игроками.

Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура МИР РПЛ и матчи FONBET Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений, — сказал тренер.

футбол
Валерий Карпин
сборная России
футболисты
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России
Песков рассказал, почему на некоторые страны ЕС оказывается давление
В Кремле высказались о торговле с Индией и Китаем
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.