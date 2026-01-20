Бункерные «прятки» Зеленского, Карпин и сборная Испании: что будет дальше

Источники сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский спрятался в бункере, главный тренер сборной России по футболу может уехать в Испанию, в Совете по правам человека отреагировали на убийство юноши в Электростали — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Мощные удары ВС РФ загнали Зеленского в бункер?

ВСУ в ночь на 19 января атаковали российские регионы беспилотниками. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 92 украинских БПЛА. В результате атаки на Курскую область загорелось здание в селе Большое Солдатское, заявил глава региона Александр Хинштейн. По его данным, ВСУ дважды атаковали область с помощью сброса взрывных устройств с беспилотников.

Массированной атаке украинских БПЛА также подверглась Воронежская область. Губернатор Алекандр Гусев сообщил, что в небе над регионом были обнаружены и уничтожены 24 беспилотника. В Белгородской области силы ПВО сбили 31 БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что при ударе FPV-дрона по автомобилю в Грайворонском округе пострадали два человека.

По словам военкоров, российские дроны отомстили ВСУ за их преступления. Так, в ночь на 19 января массированный удар беспилотников «Герань» пришелся на энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Олег Царев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, не менее 10 «Гераней» нанесли удары по законным целям в Одесской области, поразив энергетическую и газовую инфраструктуру. Также, по версии Царева, удары были нанесены по военным объектам ВСУ на территории Сумской, Запорожской и Харьковской областей. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в период с 18 по 19 января была зафиксирована серия из не менее 25–30 ударных эпизодов, которые пришлись на объекты энергетики, тяговую инфраструктуру и логистические узлы.

«Текущая серия ударов указывает на целенаправленное давление на тыловую устойчивость ВСУ, прежде всего в части энергоснабжения и железнодорожной логистики. Удары по тяговым подстанциям и последствия в Синельниково (остановка электровозов, переход на тепловозы малыми партиями) фиксируют ручной режим логистики, что критично при масштабных перебросках», — заявил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам инсайдеров, Зеленский на фоне ударов ВС РФ спрятался в бункере.

«У Зеленского паника. Он не знает, что делать», — отметили источники.

СПЧ шокировала смерть юноши в Электростали

Смерть молодого человека в результате конфликта в подмосковной Электростали вызывает страх перед общественным транспортом, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова. Инцидент, произошедший 19 января, привел к гибели 18-летнего юноши от ножевых ранений.

По предварительным данным, причиной конфликта в автобусе стало замечание, сделанное одним из пассажиров компании молодых людей. По словам Ахмедовой, в Сети появляются противоречивые версии произошедшего, что затрудняет понимание полной картины.

Марина Ахмедова Фото: Мария Девахина/РИА Новости

«Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание. А пока только хочется сказать — как страшно ездить в автобусах», — заметила она.

Задержанный по подозрению в убийстве житель Электростали признался, что не отдавал отчета своим действиям. По словам 19-летнего юноши, у него с собой был нож, который он взял из квартиры. Между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого он нанес жертве несовместимые с жизнью травмы. По предварительной информации, подозреваемый несколько раз ударил оппонента в туловище и шею ножом.

«Был конфликт, и в ходе конфликта был применен нож. Я не осознавал, что я делал, был в шоковом состоянии. У меня был с собой нож, я этот нож взял с квартиры. <…> Адреналин, все такое», — сказал молодой человек.

«Через два года»: Карпин допустил отъезд в Испанию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что будет готов вернуться в Испанию для работы по истечении действующего контракта в национальной команде. Он подчеркнул, что его контракт со сборной РФ действует еще 2,5 года.

«Меня уже давно спрашивали, хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в „Реал Сосьедад“ или „Сельту“, которые в следующем туре играют друг с другом. Я всегда говорил: „Да, дверь открыта“. Сейчас это было бы невозможно, потому что у меня контракт со сборной России на два с половиной года и морально я не могу бросить ее в таком состоянии. Но через два года, два с половиной года все может быть. Кто знает?» — сказал Карпин.

Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ранее комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил о провале эксперимента по совмещению Карпиным постов главного тренера «Динамо» и сборной России. По его мнению, неудачные результаты клуба негативно повлияли на игру национальной команды в товарищеских матчах против Перу и Чили.

«Эксперимент с совмещением получился неудачным. В сборную Карпина пришел эффект „Динамо“ с Карпиным, <…> „Динамо“ без Карпина — удачи, сборной с Карпиным — успеха. Трудно совмещать в таких условиях. <…> Он, видимо, не очень понимал, что делать с этой командой, хотя сам подбирал футболистов. Предстоит расхлебывать новому специалисту», — сказал Губерниев.

Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября 2025 года. Он заявил, что принял взвешенное решение, которое позволит полностью сосредоточиться на российской сборной.

«Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам „Динамо“. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — сказал тренер.

Читайте также:

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

«Горбачев развалил страну»: как Черный январь стал началом конца СССР

Разрушительный ураган и холод до −9? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?

Ставил дочек на соль и насиловал: жена сдала мужа-педофила следствию