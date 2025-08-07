Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы

Китай, Южная Корея и Нидерланды стали главными покупателями российской рыбы

Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония стали главными импортерами российской рыбы, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Агроэкспорт», с января по июль 2024 года экспорт рыбы и морепродуктов из России увеличился на 13% в денежном выражении, достигнув $3,1 млрд (246 млрд рублей).

Всего за этот период российские производители отправили на экспорт 1,2 млн тонн рыбы и морепродуктов. Большой прирост у крабов — 32%, до 30 тысяч тонн. Эксперты связывают это с ростом добычи на Дальнем Востоке и расширением географии поставок. В настоящее время Россия поставляет продукцию в 90 стран.

Тем временем «АБ-Центр» сообщил, что темпы роста цен на отечественную рыбу в несколько раз обогнали темпы роста цен на креветку, которая преимущественно импортируется. Согласно расчетам, за последний год красная рыба подорожала на 64%. Стоимость мороженой рыбы выросла на 30,9%. В то же время цены на креветку увеличились всего на 4,1%. Рост цен на морепродукты в целом оказался более скромным. Так, например, кальмары за год подорожали на 17,5%.

