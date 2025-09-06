Цена лососевой икры взлетела на 41% Лососевая икра выросла в цене за последние 12 месяцев до 9 362 рублей за кг

За последний год средняя стоимость лососевой икры в России возросла на 41%, увеличившись с 5 871 рубля до 9 362 рублей за килограмм, передает Telegram-канал Mash. Главной причиной этого стало снижение улова в 2024 году.

По данным канала, в 2024 году объем вылова горбуши значительно сократился по сравнению с 2023 годом, что привело к резкому росту цен. Чтобы вернуть стоимость рыбы к прежним уровням, улов должен увеличиться в три раза.

В этом году объемы добычи рыбы выросли на 60% из-за тёплой воды, однако это не привело к снижению цен. Рыбаки уже добыли 313,5 тонны рыбы, из которых 222,2 тонны приходится на горбушу. Ожидается, что добыча увеличится, но этого может быть недостаточно, чтобы изменить ситуацию на рынке.

Ранее сообщалось, что на Камчатке красная икра подорожала в среднем на 13% по сравнению с 2022 годом, достигнув цены в 9 070 рублей за килограмм. Рост цен связывают с последствиями землетрясения и цунами. После стихийных бедствий добыча икры стала более сложной и затратной. В результате спрос на искусственную икру увеличился, а ее цена выросла на 9%.