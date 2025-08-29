День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:53

Цена красной икры на Камчатке выросла на 13% после землетрясений и цунами

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

На Камчатке цена красной икры выросла в среднем на 13% по сравнению с прошлым годом и достигла 9070 рублей за килограмм, сообщает Telegram-канал Baza. Подорожание связывают с землетрясением и цунами.

После стихийных бедствий вести промысел стало труднее и дороже. Искусственная икра подорожала на 9%, ее стали покупать чаще.

Ранее стало известно, что с апреля прошлого года по март текущего продажи красной икры в России в натуральном выражении рухнули на 21,9%. На ситуацию повлияли снижение вылова в 2024 году, изменение каналов дистрибуции и трансформация клиентского опыта. По информации Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, остальные категории «икорной» полки продемонстрировали рост.

До этого профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на рыбу в России продолжат расти, и причин для обратного движения сегодня нет. В целом это повышение будет в пределах инфляции, считает эксперт. Однако рост цен на треску, красную рыбу и икру окажется выше, считает экономист.

красная икра
цены
рост цен
Камчатка
землетрясения
цунами
