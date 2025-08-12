Россияне начали отказываться от красной икры В России продажи красной икры за год уменьшились на 22%

С апреля прошлого года по март текущего продажи красной икры в России в натуральном выражении рухнули на 21,9%, передает ТАСС. На ситуацию повлияли снижение вылова в 2024 году, изменение каналов дистрибуции и трансформация клиентского опыта. По информации Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, остальные категории «икорной» полки продемонстрировали рост.

Исключением стала лишь красная икра, продажи которой в натуральном выражении снизились на 21,9%. Но она по-прежнему занимает свыше трети «икорной корзины», оставаясь товаром лидером, — сообщили в ассоциации.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов сообщил, что цены на рыбу в России продолжат расти на фоне снижения улова, ужесточения санкций и ориентации рыбопереработчиков на экспорт. По его словам, причин для обратного движения сегодня нет. В целом это повышение будет в пределах инфляции, объяснил эксперт. Однако рост цен на треску, красную рыбу и икру окажется выше, считает экономист.