24 октября 2025 в 14:45

«Было тяжело ходить»: Борщева об умершем в 44 года Козмопулосе

Борщева вспомнила, что Козмопулосу было тяжело ходить незадолго до смерти

Елена Борщева

Игрок КВН из «Сборной Пятигорска» и актер из «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос испытывал трудности с ходьбой незадолго до смерти и передвигался на инвалидной коляске, рассказала актриса Елена Борщева в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, юморист до последнего вел активную насыщенную жизнь, несмотря на болезнь.

После операции он потерял слух, но не сдался! Шутил, выступал со стендапами, писал книгу, сценарий для фильма про человека, который однажды потерял слух <…>, хоть в последнее время ему было тяжело ходить и даже приходилось передвигаться в инвалидном кресле, — поделилась Борщева.

Юмористка отметила, что Козмопулос был отличным актером, который мог мастерски перевоплотиться в любой образ. 44-летний кавээнщик также был хорошим человеком и настоящим другом, добавила она.

Ранее стало известно, что Козмопулос скончался после долгой болезни в больнице Минеральных Вод. По информации Telegram-канала SHOT, 15 лет назад актер стал терять слух и зрение, а после у него обнаружили опухоль головного мозга. В дальнейшем актер перенес несколько операций.

