24 октября 2025 в 14:46

В США сообщили о визите российского представителя для переговоров

CNN сообщил о визите Дмитриева в Вашингтон

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для проведения официальных переговоров, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что его визит состоялся вскоре после объявления администрацией президента США Дональда Трампа новых санкций против РФ.

По данным источников, глава Российского фонда прямых инвестиций планирует провести встречи с представителями американской администрации. Основной темой переговоров станет дальнейшее развитие двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как пишут авторы, Дмитриев известен как активный сторонник развития экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, он предлагал амбициозный инфраструктурный проект по созданию транспортного перехода между Аляской и российским Дальним Востоком.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. Он подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем конфронтация.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что новая встреча Путина и Трампа остается в планах, но Вашингтон ждет от нее конкретных результатов. Она подчеркнула, что американская сторона хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» от такого диалога.

США
Россия
Кирилл Дмитриев
переговоры
