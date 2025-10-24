Посейте в октябре — весной в саду лиловый ковер! Нежный чудо-многолетник украсит любую клумбу

Этот очаровательный многолетник способен превратить даже самый скромный цветник в душистый рай. Его крошечные цветки, собранные в пышные кисти, источают тонкий медовый аромат и образуют сплошной ковер, радующий глаз с конца мая до самых заморозков. Алиссум совершенно неприхотлив, засухоустойчив и прекрасно чувствует себя даже на бедных почвах. Он идеально подходит для обрамления клумб, украшения альпийских горок и выращивания в кашпо.

Посев под зиму — залог раннего и пышного цветения!

Для того чтобы получить крепкие закаленные растения и наслаждаться цветением уже в конце весны, алиссум рекомендуется сеять в конце октября — начале ноября. Выберите хорошо освещенное место с легкой водопроницаемой почвой. Рассыпьте мелкие семена по поверхности уплотненной земли, смешав их с песком для равномерности. Слегка прикатайте или прижмите ладонью, но не засыпайте грунтом — семенам алиссума для прорастания нужен свет. Всходы появятся ранней весной, как только прогреется земля. Они не боятся возвратных заморозков и быстро тронутся в рост. В фазе двух — четырех настоящих листьев проредите сеянцы, оставив между ними расстояние 10–15 см. Дальнейший уход минимален: прополка по необходимости и умеренный полив в засушливую погоду.

